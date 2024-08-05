Aydın İl Jandarma Komutanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla 59 ekip ve 182 personelin katılımıyla kapsamlı bir Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama süresince, halkın güvenliğini sağlamak için yoğun bir çalışma yapıldı.

854 araç kontrol edildi

Uygulama kapsamında 4 bin 420 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalandı. Ayrıca, 854 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 42 araca idari işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi.

Umuma açık yerler ve metruk yapılar denetlendi

Uygulama sırasında 149 umuma açık yer, 39 metruk yapı, 47 park ve bahçe ile 28 işletme kontrol edildi. Bu denetimlerde bir şahsa 2 bin 052 TL idari para cezası uygulandı.