Aydın’da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

4 bin 178 kişi sorgulandı

12 Ağustos Pazartesi günü 16.00-19.00 saatleri arasında Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen huzurlu sokaklar uygulamasında, 55 unsur ve 170 personel görev aldı. Bu kapsamda, 4 bin 178 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

64 araca idari işlem

Denetimlerde, 823 araç kontrol edildi ve 64 araca idari işlem uygulandı. Ayrıca 3 araç trafikten men edildi. Uygulama sırasında 270 umuma açık yer, 4 AVM, 67 metruk yapı, 69 okul çevresi, 84 park-bahçe ve 53 işletme de kontrol edilerek kamu düzeninin korunması sağlandı.