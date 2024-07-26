Aydın – Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 216 şüpheli şahıs ele geçirildi. İki gün süren operasyonda, farklı suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahıslar ve suçları
Yapılan operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahıslar arasında detaylı bir dağılım belirlendi:
- 0-5 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 93 şahıs
- 5-10 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 15 şahıs
- 10-20 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 14 şahıs
- 20 Yıl Üzeri Hapis Cezası ile Aranan: 5 şahıs
- İfadeye Yönelik Olarak Yakalanan: 89 şahıs
Yakalanan şüpheliler arasında, suç türlerine göre dağılım şu şekilde oldu:
- Uyuşturucu Suçlarından Aranan: 18 şahıs
- Hırsızlık Suçlarından Aranan: 16 şahıs
- Yaralama Suçlarından Aranan: 13 şahıs
- Dolandırıcılık Suçlarından Aranan: 9 şahıs
- Yağma Suçlarından Aranan: 4 şahıs
- Cinsel Saldırı Suçlarından Aranan: 3 şahıs
- Öldürme Suçlarından Aranan: 3 şahıs
- Diğer Suçlardan Aranan: 150 şahıs
Kaynak: İHA