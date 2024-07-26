Aydın – Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyon sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 216 şüpheli şahıs ele geçirildi. İki gün süren operasyonda, farklı suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahıslar ve suçları

Yapılan operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan şahıslar arasında detaylı bir dağılım belirlendi:

0-5 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 93 şahıs

93 şahıs 5-10 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 15 şahıs

15 şahıs 10-20 Yıl Arası Hapis Cezası ile Aranan: 14 şahıs

14 şahıs 20 Yıl Üzeri Hapis Cezası ile Aranan: 5 şahıs

5 şahıs İfadeye Yönelik Olarak Yakalanan: 89 şahıs

Yakalanan şüpheliler arasında, suç türlerine göre dağılım şu şekilde oldu:

Uyuşturucu Suçlarından Aranan: 18 şahıs

18 şahıs Hırsızlık Suçlarından Aranan: 16 şahıs

16 şahıs Yaralama Suçlarından Aranan: 13 şahıs

13 şahıs Dolandırıcılık Suçlarından Aranan: 9 şahıs

9 şahıs Yağma Suçlarından Aranan: 4 şahıs

4 şahıs Cinsel Saldırı Suçlarından Aranan: 3 şahıs

3 şahıs Öldürme Suçlarından Aranan: 3 şahıs

3 şahıs Diğer Suçlardan Aranan: 150 şahıs