AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ve Bozdoğan ilçelerinde evlerde çıkan ve çevredeki evler ile ormanlık alana sıçrayan yangınlara müdahale ediliyor.

Koçarlı'nın Satılar Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın önce yanındaki eve ardından da yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan'ın Pınarlı Mahallesi'nde de bir evde yangın çıktı. Yangın 11 eve daha sıçradı. Buradaki yangına da karadan müdahaleni yanı sıra uçak ve helikopterle müdahale ediliyor.

- "Evlerin çoğu metruk"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Koçarlı'da evlerde olan yangının kontrol altına alındığını, ormandaki yangının ise etrafının çevrildiğini, kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Bozdoğan'da da müdahalenin sürdüğünü kaydeden Canbolat, "Ben de o tarafa geçiyorum. 12 eve sirayet var fakat bu evlerin çoğu metruk. İlk tespitler her iki ilçede de bir can kaybı olmadığı yönünde." dedi.



