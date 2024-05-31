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Kazada yaralanan 17 kişi, Çine ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüs ün çarpışma sı sonucu 17 kişi yaralandı.

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