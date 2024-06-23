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Yapılan alkol testinde sürücü İsmail Ş'nin alkollü olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Kaza da sürücüler ile Erkan B'nin kullandığı araçtaki Sakine B. (49), Güneş B. (3), Melisa B. (26), Aysel B. (37), Ekrem B. (52), Hiranur B. (9) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ş. (28) yönetimindeki 09 BH 181 plakalı otomobil sanayi sitesi kavşağında Erkan B. (25) idaresindeki 09 TR 572 plakalı otomobille çarpıştı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, iki otomobil in çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

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