Efeler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, derslerini Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki fidanlığında işledi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinden fide dikmeyi öğrenen çocuklar, bitkilerin gelişim süreçleri hakkında bilgilendirildi.

Uygulamalı eğitimle kişisel gelişim

Büyükşehir Belediyesi, ilkokul öğrencilerine bitkilerle ilgili eğitim vererek çocukların kişisel gelişimine katkı sağladı. Fidanlıktaki derslerde çocuklar, bitkilerin özellikleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu ve uygulamalı olarak fide dikimi gerçekleştirdi.

Ders sonunda, doğanın korunmasının önemi vurgulanarak çocuklara diktikleri bitkiler hediye edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, çocuklara her zaman destek olacaklarını ifade etti.