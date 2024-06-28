İzmir’in Selçuk ilçesinden kalkan eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na acil iniş yaptı. Öğrenci pilot Mehmet Tülüoğlu'nun soğukkanlı ve sakin tavırlarıyla uçağı başarıyla indirdiği anlar kameraya yansıdı.

Olayın Detayları

Öğrenci Pilot Mehmet Tülüoğlu, İzmir Selçuk'tan eğitim uçağı ile havalanarak Denizli Çardak Havaalanı'na doğru eğitim uçuşu yapıyordu. Uçağın motoru, Aydın semalarında mekanik bir problem nedeniyle arızalanarak durdu. Motorun durmasıyla birlikte acil durum prosedürlerini uygulayan Tülüoğlu, sakinliğini koruyarak uçağı güvenli bir şekilde Aydın Çıldır Havaalanı'na indirdi.

Acil İniş Anı

Pilot Tülüoğlu’nun soğukkanlı ve sakin tavırları, uçağı başarılı bir şekilde piste indirmesini sağladı. Bu kritik anlar, havaalanındaki kameralar tarafından kaydedildi. İzlenilen görüntülerde, Tülüoğlu'nun profesyonel bir şekilde acil durum prosedürlerini uyguladığı ve uçağı güvenli bir şekilde indirdiği görülüyor. (İHA)