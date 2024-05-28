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İtfaiye aracının sürücüsü C.G. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. C.G'nin Yeni Sanayi Mahallesi'nde dam yangını ihbarına müdahale etmek için seyir halinde olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki E.K. yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile motosiklet in çarpıştığı kaza da 2 kişi yaralandı.

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