Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. 27-30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan devriyelerde, izinsiz olarak girilmesi yasak olan alanlarda bulunan 104 kişiye toplam 213 bin 408 TL idari para cezası kesildi.

Kontroller sıkılaşıyor

Denetimler kapsamında, ormanlık alanlara izinsiz giren, mangal yakan, anız yakan, ot yakan, sigara izmariti atan ve cam atan kişilere yönelik sıkı kontroller gerçekleştirildi. Aydın Valiliği'nin 2024/1 Sayılı Genelgesi uyarınca yapılan bu denetimlerde, Efeler ilçesinde 102, Karacasu ve Kuşadası ilçelerinde ise birer kişi olmak üzere toplam 104 kişi cezalandırıldı. Her bir kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 2 bin 52 TL para cezası uygulandı​.

Jandarma ekipleri, yangın riskini azaltmak ve ormanların korunmasını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Vatandaşların, izinsiz olarak ormanlık alanlara girmemeleri ve yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyarıldı.