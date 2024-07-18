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Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Özellikle toplum güvenliğini tehdit eden suçlarla ilgili hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladılar.

Diğer suçlar: 14 şahıs

20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan: 1 şahıs

10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan: 4 şahıs

5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan: 6 şahıs

0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan: 9 şahıs

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İki gün süren çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 29 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, son iki gün içinde gerçekleştirdiği operasyon larla çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakaladı. Operasyonlar, JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından titizlikle yürütüldü.

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