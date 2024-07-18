Aydın İl Jandarma Komutanlığı, son iki gün içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 29 şahsı yakaladı. Operasyonlar, JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından titizlikle yürütüldü.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri aranan şahıslara operasyon düzenledi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İki gün süren çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 29 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan aranmakta olan kişiler bulunuyor:
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0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan: 9 şahıs
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5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan: 6 şahıs
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10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan: 4 şahıs
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20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan: 1 şahıs
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İfadeye yönelik yakalanan: 9 şahıs
Yakalanan 29 şahıs, şu suçlardan aranıyordu:
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Ruhsatsız silah bulundurma: 2 şahıs
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Göçmen kaçakçılığı: 2 şahıs
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Hırsızlık: 3 şahıs
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Uyuşturucu: 5 şahıs
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Yağma: 1 şahıs
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Kasten öldürme: 1 şahıs
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Dolandırıcılık: 1 şahıs
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Diğer suçlar: 14 şahıs
Yetkililer açıklamada bulundu
Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti. Özellikle toplum güvenliğini tehdit eden suçlarla ilgili hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladılar.