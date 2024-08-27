Alabanda Antik Kenti ve Çine Adnan Menderes Genel Sulama Barajı çevresinde yapılan kontrollerle birlikte, bölgedeki doğal ve tarihi mirasın korunması amaçlandı.

Doğal ve Tarihi Alanlarda Yoğun Denetim

Jandarma ekipleri, Alabanda Antik Kenti ve Çine Adnan Menderes Genel Sulama Barajı'nda gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, Akçaova gözetleme kulesinde de incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen ekipler, orman bölgesinin korunması ve izlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bu incelemeler, orman yangınlarına karşı alınan tedbirlerin yanı sıra, doğal yaşamın korunmasına yönelik adımların bir parçası olarak öne çıktı.

Çevre ve Doğa Bilincinin Artırılması

Denetimler sırasında jandarma ekipleri, bölge halkına çevre bilincini artırmaya yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlara, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konularında kapsamlı bilgiler verildi. Bu bilgilendirmeler, doğal yaşam alanlarının ve kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

"Jandarma ile Bir Gün" Faaliyeti

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, "Jandarma ile Bir Gün" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu etkinlikte, çevre, doğa ve hayvan hakları konusunda bilinç oluşturulması hedeflendi. Jandarma, doğa ve çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.