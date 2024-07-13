Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, araç sürücülerine yönelik özel trafik denetimlerinde önemli uyarılarda bulundu. Sürücülere, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Trafik güvenliği için uyarılar
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini artırmak amacıyla özel denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı. Özellikle uykusuz araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekilen denetimlerde, hız kurallarına uyulmasının, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmamasının ve emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı.
Emniyet ve huzur için sürekli denetim
Jandarma ekipleri, vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri için denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.