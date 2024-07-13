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Jandarma ekipleri, vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat edebilmeleri için denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, sürücülerin trafik kuralları na uyma bilincini artırmak amacıyla özel denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere, trafik güvenliği ni tehlikeye atan davranışlardan kaçınmaları gerektiği hatırlatıldı. Özellikle uykusuz araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekilen denetimlerde, hız kurallarına uyulmasının, seyir halindeyken cep telefonu kullanılmamasının ve emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, araç sürücü lerine yönelik özel trafik denetimlerinde önemli uyarı larda bulundu. Sürücülere, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halindeyken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

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