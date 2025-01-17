Aydın’da vatandaşların huzur ve güvenliği için jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen “huzurlu sokaklar” uygulaması sonuç verdi. İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı.

Geniş kapsamlı denetim

Operasyon kapsamında, 67 ekip ve 202 personelin katılımıyla 73 umuma açık yer, 88 park-bahçe ve 65 işletme denetlendi. Ekipler, toplamda 6 bin 628 kişinin kimlik sorgusunu gerçekleştirdi.

Araç denetimlerinde cezalar kesildi

24 bin 14 aracın kontrol edildiği uygulamada, kurallara uymadığı belirlenen 120 araca toplam 460 bin 875 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 24 araç trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.