Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda, Germencik'in Dereköy Mahallesi, Koçarlı'nın Tekeli Mahallesi ve Nazilli'nin Hasköy Mahallesi'nde toplam 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Germencik'te 30 kök kenevir bulundu

Germencik İlçesi Dereköy Mahallesi'nde yapılan aramalarda, M.K. isimli şüphelinin bahçesinde 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Koçarlı İlçesi Tekeli Mahallesi'nde A.K. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök, Nazilli İlçesi Hasköy Mahallesi'nde ise Ç.Ç. isimli şüphelinin bahçesinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. A.K. ve Ç.Ç. de gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılık

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Bu tür operasyonlarla halkın güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, uyuşturucu ticaretine göz açtırmayacaklarını ifade etti.