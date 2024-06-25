Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 15-24 Haziran 2024 tarihleri arasında, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Bu süreçte; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 40 kişi olmak üzere toplamda 49 şahıs yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 8 şahıs, hırsızlık suçundan 7 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 26 şahıs yakalandı.