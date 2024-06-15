Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayında, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda çalınan kuzular bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Olayın detayları ve jandarma operasyonu

Gölhisar Mahallesi Ova mevkiinde bir hayvan ağılından 5 kuzu çalındığı ihbarı üzerine, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda, K.B. isimli şüphelinin hayvanları araç ile çaldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Ek kuzuların bulunması ve sahiplerine teslimi

Ayrıca, Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi’nde yapılan aramalarda 2 kuzu daha bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma, hayvan sahiplerine, güvenlik kamerası sistemlerinin önemini vurgulayarak, olası hırsızlık durumlarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları konusunda bilgilendirme yaptı​.