Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Germencik ilçesinde ise bir şüphelinin bahçesinde kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon
Bozdoğan, Germencik ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., O.S., A.K., E.C.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.
Kök kenevir ele geçirildi
Germencik ilçesinde yapılan operasyonda, M.A. isimli şüphelinin bahçesinde muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Editör: Durmuş Özke