Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Germencik ilçesinde ise bir şüphelinin bahçesinde kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon

Bozdoğan, Germencik ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., O.S., A.K., E.C.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Kök kenevir ele geçirildi

Germencik ilçesinde yapılan operasyonda, M.A. isimli şüphelinin bahçesinde muhtelif miktarda kök kenevir bitkisi ele geçirildi.