Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki günlük operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda toplam 30 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı

Yakalanan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 13 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 6 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranan 1 kişi bulunuyor. Ayrıca, ifadeye yönelik olarak aranan 10 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Suçların dağılımı

Gözaltına alınan 30 şahıs arasında çeşitli suçlardan aranan kişiler yer alıyor. Öldürme suçundan aranan 3 kişi, hırsızlık suçundan aranan 3 kişi, uyuşturucu suçundan aranan 2 kişi, cinsel suçlardan aranan 2 kişi, yağma suçundan aranan 2 kişi ve dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi bu operasyon kapsamında yakalandı. Diğer 16 kişi ise farklı suçlardan aranıyordu.