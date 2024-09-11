Aydın’ın Çine ilçesinde tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen titiz çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.

Ele geçirilenler

Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Evciler Mahallesi Olukbaşı mevkiinde kaçak kazı yapan G.S., Ö.K. ve B.D. isimli 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken, jandarma tarafından baskın yapıldı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, 2 adet el dedektörü, 1 adet jeneratör, 8 adet kazı malzemesi, 5 metre halat ve 400 metre kablo ele geçirildi. Bu malzemeler, şüphelilerin izinsiz kazı faaliyetlerinde kullandıkları araçlar arasında yer aldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Yakalanan şüpheliler, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Adli süreç devam ediyor.