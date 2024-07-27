Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında kaçak sigara sattığı tespit edilen H.Ç. isimli şüphelinin üretim ve satış yaptığı yere operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 250 kilogram kıyılmış tütün, 400 paket bandrolsüz boş paket, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs H.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.