Aydın'ın Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 27 AUJ 650 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direk devrildi, kamyonet sürücüsü ise yaralandı.
Bölgeye ekipler sevk edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yolun boş olması olası bir facianın önüne geçerken, kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.