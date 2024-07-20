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Kaza da G.E. ile N.E.Y. ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Musa Ulaş (23) idaresindeki 09 AEB 29 plakalı motosiklet, Feslek Mahallesi'nde N.Y.E'nin (30) kullandığı ATV ile çarpıştı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde, ATV ile çarpıştıktan sonra kamyonun altına savrulan motosiklet in sürücü sü hayatını kaybetti.

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