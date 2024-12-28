Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler, Kuyucak ve Sultanhisar ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Karla mücadelede hedef

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor. Ekipler, yolların kapanmaması ve buzlanmanın önlenmesi için 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor.

Başkan Çerçioğlu’ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu her bölgede hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Vatandaşlarımız, Hızlı Çözüm Merkezi'ni arayarak her türlü desteği alabilirler," diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.