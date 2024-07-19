Aydın Kasaplar Celepler Odası, iki yıl ve üzeri aidat borcu bulunan üyelerine, Temmuz ayı sonuna kadar borçlarını ödemeleri gerektiğini belirterek, ödeme yapmayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Aidat borçları için son uyarı

Aydın Kasaplar Celepler Odası, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üyelerinin aidat borçlarını ödemeleri konusunda son uyarısını yaptı. Oda, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin Temmuz ayı sonuna kadar borçlarını kapatmalarını talep etti.

Yasal işlem başlatılacak

Oda yönetimi, aidat borcu bulunan üyeler için şu açıklamayı yaptı: "Üyelerimizin dikkatine! İki yıl ve üzeri aidatlarını ödemeyenler, Temmuz sonuna kadar aidatlarını ödemeleri rica olunur. Ödemeyenler için 5362 sayılı yasa kapsamında yasal işlem başlatılacaktır. Bilginize."

Hatırlatma ve uyarı

Aydın Kasaplar Celepler Odası, üyelerine bu konuda duyarlı olmaları ve borçlarını zamanında ödemeleri gerektiğini hatırlattı. Yapılan açıklamada, yasal işlemlerin önüne geçmek adına borçların bir an önce kapatılması gerektiği vurgulandı.

Aydın Kasaplar Celepler Odası Başkanı, üyelerin aidat borçlarını zamanında ödemelerinin önemine değinerek, oda hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.