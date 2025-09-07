Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada, E.Ü. yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Araçtaki 84 yaşındaki Fatma Gelirli, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Olay, Nazilli gişeleri civarında sabah saatlerinde yaşandı. Sürücü E.Ü.’nün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak büyük hasar aldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı kadın kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki yaşlı kadını ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Gelirli hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle başka bir yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, inceleme başlattı. Otoyolda güvenlik önlemleri alınırken, kazanın nedeni ve oluş şekli detaylı olarak araştırılıyor.