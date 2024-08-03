Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Eylül 2023 tarihinde Söke-Kuşadası karayolu üzerindeki Davutlar Kavşağı'nda meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammet Alparslan, kazadan aylar sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmış ve motosikletteki iki kişi yola savrulmuştu.

Kaza sonrası yaşananlar

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Bozkurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Muhammet Alparslan ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Alparslan, özel imkanlarla evde tedavi görmeye devam etti.

Ailesini ve sevenlerini yasa boğdu

Tüm çabalara rağmen kazanın üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlığına kavuşamayan Muhammet Alparslan, tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Genç adamın vefat haberi ailesi ve yakınları başta olmak üzere, onu tanıyan herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Alparslan’ın ölümü, Kuşadası ve çevresinde büyük bir yas havası estirdi.