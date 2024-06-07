Metruk bina baskını! Salihli'de uyuşturucu kullanırken yakalandılar Metruk bina baskını! Salihli'de uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işyerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde ölü kedilerle karşılaştı. İşlerine gitmek üzere bulvar ve ara sokaklardan geçenler de, onlarca kedi ölüsü görerek dehşete kapıldı.

Hayvanseverler tepkili: Sorumlular cezalandırılsın

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, kedilerin ölüm nedeninin bir an önce belirlenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi