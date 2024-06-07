Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işyerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde ölü kedilerle karşılaştı. İşlerine gitmek üzere bulvar ve ara sokaklardan geçenler de, onlarca kedi ölüsü görerek dehşete kapıldı.

Hayvanseverler tepkili: Sorumlular cezalandırılsın

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, kedilerin ölüm nedeninin bir an önce belirlenmesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.