Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Mustafa Çetin, vücuduna yapışan kene yüzünden 13 gündür Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kendi imkanlarıyla keneyi çıkardığı için kan değerlerinin bozulduğu belirtiliyor. Çetin, yaşadığı deneyimi paylaşarak diğer insanları uyarıyor.

"Keneyi sakın kopartmayın!"

Çine'de yaşayan Mustafa Çetin, kendi bahçesinde çalışırken vücuduna kenelerin yapıştığını fark etti. Kendi başına keneleri çıkardıktan sonra uzun bir tedavi sürecine girdiğini belirten Çetin, diğer insanlara da uyarılarda bulundu. Çetin, kenelerle başa çıkmak için profesyonel yardım alınması gerektiğini vurguladı.