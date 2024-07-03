Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, H.T. isimli şüphelinin kaçak sigara ve tütün sattığını tespit etti. Bu bilginin doğrulanmasının ardından, H.T.'nin evine operasyon düzenlendi.

Adli ve idari işlem başlatıldı

Evde yapılan aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 60 kilogram kıyıma hazır tütün ve 360 bin adet boş makaron bulundu.

Jandarma ekipleri, H.T.'yi gözaltına alarak, hakkında adli ve idari işlem başlattı.