Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Bozdoğan, Çine, İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde devriye faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu faaliyetler sırasında 1 kişinin izin belgesi olmadan hurdacılık yaptığı, 1 kişinin başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve 8 kişinin ise işyerlerinde çalıştığına dair kimlik bildiriminde bulunulmadığı tespit edildi.

10 kişiye para cezası

Jandarma ekipleri, söz konusu ihlaller nedeniyle toplamda 10 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında 5 bin 165 TL idari para cezası uyguladı.