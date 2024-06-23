Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde meydana gelen olay, Erhan E.’nin kız arkadaşıyla tartışmasının ardından gerçekleşti. Tartışmanın ardından Erhan E.’den haber alamayan kız arkadaşı, endişelenerek eve gitti ve Erhan E.’yi evde asılı halde buldu.

İlk Müdahale ve İncelemeler

Kız arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Erhan E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Otopsi Süreci

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından, öğretmenin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi sonuçları, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesine yardımcı olacak.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, Erhan E.’nin ölümüne ilişkin tüm detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.