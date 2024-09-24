Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Koçarlı Belediyesi hizmet binası önünde Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı tarafından karşılandı. Ziyaretin ardından Başkan Çerçioğlu, Arıcı’nın makamında ağırlandı ve ilçeye yapılacak projeler hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirildi.

"Koçarlı hak ettiği değere kavuşuyor"

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Arıcı, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte daha güçlüyüz. Koçarlı hak ettiği değere kavuşuyor,” ifadelerini kullandı. Bu tür ziyaretlerin ilçeye olan katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Arıcı, projelerin hayata geçirilmesi için iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Çerçioğlu'ndan proje değerlendirmesi

Başkan Çerçioğlu ise, “Koçarlı Belediye Başkanımız Özgür Arıcı’yı ziyaret ederek Koçarlı’mıza yapacağımız hizmetler ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz,” diyerek ziyareti değerlendirdi. Koçarlı için planlanan projelerin önemine değinen Çerçioğlu, bu projelerin ilçenin kalkınmasında büyük rol oynayacağına inandığını ifade etti.

Birlikte daha güçlü

Başkan Arıcı, yaptığı açıklamada, “Topuklu Efemiz Özlem Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz. İlçemize hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz,” diyerek iş birliğinin sürdüğünü ve Koçarlı’nın kalkınması için azimle çalışacaklarını belirtti.