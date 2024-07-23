Aydın’ın Köşk ilçesinde, iş yeri komşuları arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Kavga sırasında belinden vuruldu

Sabah saatlerinde Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, M.K. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K., yanındaki silahı kullanarak M.T.’yi bel kısmından vurarak yaraladı.

Hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından M.K., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.