Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Söke ilçesindeki Yüksel Yalova Caddesi çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yatırım ve hizmetlerini artırarak sürdürüyor. Söke ilçesi Yüksel Yalova Caddesi’nde sıcak asfalt serimi, kaldırım ve orta refüj imalatları tamamlandı. Ayrıca logo, yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları da bitirilerek cadde vatandaşların kullanımına açıldı.

Vatandaşlar, modern ve güvenli yolların hizmete sunulmasından duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelinde yatırımların ve çalışmaların süreceğini ifade ederek şunları söyledi: