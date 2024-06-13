Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda eğitim gören 255 kursiyerin sahne aldığı etkinlikte, halk oyunları, bale gösterileri, modern danslar ve daha birçok performans izleyicileri büyüledi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği gösterilerde, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Renkli görüntüler sahnedeydi

Halk oyunları ekiplerinin zeybek ve halay gösterileriyle başlayan programda, bale ve modern danslar da büyük beğeni topladı. Konservatuvar öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel müzik dinletileri de geceye renk kattı.

Büyük beğeni topladı

Aydınlılar, birbirinden güzel performanslara büyük ilgi gösterdi. 5 bin kişilik izleyici kitlesi, konser boyunca kursiyerleri alkışladı ve tezahüratlarda bulundu. Etkinliğin sonunda izleyiciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Konservatuvar'a böyle güzel bir program düzenledikleri için teşekkür ettiler.

"Etkinliklerimiz Devam Edecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da etkinliğe katılan vatandaşlarla birlikte konser izledi. Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı düzenlediğimiz bu özel etkinliklere bekliyoruz. Bu yaz boyunca birbirinden güzel konserler ve programlar ile sizlerle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.