Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Efeler ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında gerçekleşti.

Kazanın seyri: Kontrolden çıkan araç refüje çarptı

Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 35 YAR 46 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak takla attı. Aracın içinde bulunan G.K., M.S., M.C.S. ve U.A.G. isimli 4 genç, kazanın etkisiyle yaralandı.

Olay anında hızla müdahale: Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, aracı ters dönen gençleri güvenli bir şekilde çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Olayla ilgili olarak polis ve trafik ekipleri, kazanın nedenini araştırmak üzere inceleme başlattı. Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.