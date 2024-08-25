Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerleri kırarak refüje çıktı. Olay, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde yaşandı.

Kazanın detayları

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 48 ABV 371 plakalı otomobil, Zafer Meydanı istikametinde ilerlerken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, aniden yolun orta bölümündeki refüjlere yöneldi ve bariyerleri kırarak refüje çıktı.

Şans eseri yaralanma yok

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi. Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Refüjde asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.