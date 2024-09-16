Aydın’ın Kuyucak ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Aydın-Denizli karayolu üzerindeki yol çalışması nedeniyle daralan tek şeritli yolda gerçekleşti.

Kazanın detayları

Nazilli'den Buharkent yönüne doğru seyir halindeki Hüseyin Özdamar'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen S.Y. idaresindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Özdamar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine hızla ulaşan 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Özdamar'ı sıkıştığı yerden çıkararak müdahalede bulundu. Ancak, Özdamar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan Özdamar'ın eşi N. Ö., Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N. Ö.'nün tedavisi devam ediyor ve sağlık durumunun ciddiyeti hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.