Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan (20) başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın erkek arkadaşı E.F. şüpheli olarak gözaltına alınırken, olayla ilgili 4 tanığın da ifadesine başvuruldu. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

Gece saatlerinde, Efeler ilçesi kırsal Kalfaköy Mahallesi yakınlarında bulunan bir su deposu önünde, silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kadının başına tek el ateş edildiğini ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan olduğu belirlendi. Olay yerinde bir tabanca bulunurken, genç kızın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen E.F. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.F.'nin olayla ilgisi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla soruşturma derinleştirildi.

İlk belirlemelere göre Teslime Hanedan ve erkek arkadaşı E.F.'nin olay yerine ticari taksiyle geldikleri, ardından 4 kişinin daha bölgeye ulaştığı öğrenildi. Kısa süre sonra patlayan silah sesiyle birlikte Teslime’nin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki belirsizliği çözmek için geniş çaplı tahkikat başlattı. Olay yerinde bulunan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve balistik incelemelerin ardından olayın seyri netlik kazanacak. Elde edilen delillere göre genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler yoğunluk kazanırken, yetkililer kesin sonucun otopsi ve kriminal raporlar sonrası belli olacağını bildirdi.