Bir toplumun sağlığını ve geleceğini anlamak için kullanılan yöntemler bazen ürkütücü olabilir. Ancak, gerçekleri öğrenmek için bu adımlar kaçınılmazdır.

Son yıllarda Türkiye genelinde yasaklı madde kullanımındaki artış, toplumun her kesiminde alarm zillerini çalıyor. En acısı ise bu belanın artık ilkokul çağındaki çocuklara kadar inmiş olması. Bu tabloya kayıtsız kalmak mümkün mü?

Devlet, bu tehlikeyle mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Her türlü teknolojik imkandan faydalanılarak nerede ve nasıl yasaklı maddelerin kullanıldığını tespit etmeye çalışıyor.

İşte burada devreye giren ilginç ama bir o kadar da etkili bir yöntem var: atık su analizleri. Kanalizasyonlardan alınan örneklerle bölgesel madde kullanım alışkanlıkları tespit ediliyor.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün Meclis’te açıkladığı verilere göre, atık su analizleri Aydın’da yasaklı madde kullanımında ülke genelinde birinci sırada olduğunu ortaya koydu.

Evet, yanlış duymadınız: Aydın! Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından biri olan bu şehir, artık uyuşturucu kullanımında zirvede.

Bülbül, Aydın’ın sadece kullanıcı sayısı ile değil, aynı zamanda uyuşturucu ticaretinin geçiş noktalarından biri olmasıyla da büyük bir risk altında olduğunu belirtti. İzmir, İstanbul ve Mersin limanlarından gelen yasadışı maddeler, bu güzergah üzerinden tüm ülkeye dağılıyor.

Bu tablo, sadece Aydın’ın değil, tüm Türkiye’nin sorunudur. Uyuşturucu kullanımının artışına kayıtsız kalmak, yarının kaybolmuş nesillerine zemin hazırlamaktır. Peki ne yapılmalı?

İlkokul seviyesine inen bu tehlike, okullarda uyuşturucuya karşı bilinçlendirme kampanyalarını zorunlu hale getirilmeli.

Sınır kontrolleri, liman denetimleri ve ticaret yollarında teknolojik önlemler en üst seviyeye çıkarılmalı.

Madde bağımlılığıyla mücadelede sadece ceza değil, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri de güçlendirilmeli.

Aydın’dan yükselen bu kara tabloyu değiştirmek, siyasetten yerel yönetimlere, eğitimcilerden ailelere kadar hepimizin ortak sorumluluğudur.

Aydın’ın kanalizasyonlarında gördüğümüz karanlık, umutla aydınlatılabilir. Ama bunun için artık harekete geçmek zorundayız.

GÜNÜN SÖZÜ

Kanalizasyondan gelen çığlığa kulak verin!