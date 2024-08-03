Aydın, küresel iklim krizinin etkilerini en ağır hisseden bölgelerden biri haline geldi. Türkiye’nin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği bu bereketli topraklarda, incir ağaçları henüz meyve vermeden kurumaya başladı. Uzmanlar, bu durumun düşük yağışlardan değil, kış mevsiminde yaşanan soğukların eksikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Küresel iklim krizi ve kuraklık Aydın'ı vuruyor

Aydın, Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kuru incir için ideal bir iklime sahip. Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık, bu tarihi tarım bölgesini olumsuz etkiledi. 2023-2024 yağış sezonunda metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düşmesine rağmen, kış mevsiminin neredeyse hiç yaşanmadığı bölgede incir ağaçları kuraklığa dayanamayarak kurumaya başladı. Üreticiler, sulama kanallarında ve derelerde su olmaması nedeniyle ağaçları sulayamadıklarını ve bu durumun her geçen gün kötüleştiğini ifade ediyorlar.

Kuraklık ve susuzluk üreticileri endişelendiriyor

Aydın’ın önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Köşk ilçesinde, birçok ağaç bu yıl meyvelerini olgunlaştıramadan kurumaya yüz tuttu. Bölge çiftçilerinden Sadettin Kılınç, bu kadar sıcak ve kurak bir dönemi 44 yıllık hayatında ilk kez yaşadığını belirtti. Kılınç, “İncir ağaçları meyvelerini ballandıramadan dökülüyor. Durum çok sıkıntılı” dedi.

Diğer bir bölge çiftçisi Cevdet Kılınç ise, kuraklığın yağış azlığından ziyade kış mevsiminin yaşanmamasından kaynaklandığını belirtti. “80 yaşındayım, böyle bir kuraklığı üçüncü kez yaşıyorum. Ancak bu sefer durum farklı. Kışın toprak don tutmadığı için yağışlar derine inemiyor ve toprak suya doymuyor. Sonuç olarak fidanlar bu şekilde kuruyor” diye konuştu.

Aydın'da kuraklık için çözüm arayışları

Aydın’daki çiftçiler, tarım sektörünü tehdit eden bu kuraklık ve susuzluk sorununa acil çözüm arıyorlar. Uzmanlar, bölgede sürdürülebilir su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için yeni stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Kuraklıkla mücadelede, devletin ve yerel yönetimlerin de etkin rol oynaması gerektiği belirtiliyor.