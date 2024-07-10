Aydın'ın çeşitli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından 04-09 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen devriyelerde, kural tanımayan vatandaşlara yönelik sıkı denetimler yapıldı. Efeler, Bozdoğan, İncirliova, Kuşadası, Söke ve Çine ilçelerinde yapılan operasyonlarda birçok farklı suçtan dolayı idari para cezaları kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın operasyonlarında şu cezalar uygulandı:

Efeler ilçesi: Horozköy, Alatepe, Balıkköy mahallelerinde izinsiz ormanlık alana giren 12 kişiye toplamda 24 bin 624 TL idari para cezası kesildi.

Horozköy, Alatepe, Balıkköy mahallelerinde izinsiz ormanlık alana giren 12 kişiye toplamda 24 bin 624 TL idari para cezası kesildi. Bozdoğan ilçesi: Kamışlar Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir kişiye ceza uygulandı.

Kamışlar Mahallesi'nde izinsiz faaliyet gösteren bir kişiye ceza uygulandı. İncirliova ilçesi: Hacıaliobası Mahallesi'nde temizlik amaçlı kuru ot yakmaktan bir kişiye 2 bin 52 TL ceza verildi.

Hacıaliobası Mahallesi'nde temizlik amaçlı kuru ot yakmaktan bir kişiye 2 bin 52 TL ceza verildi. Kuşadası ilçesi: Güzelçamlı Mahallesi'nde piknik tüpü yakmaktan bir kişiye 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi.

Güzelçamlı Mahallesi'nde piknik tüpü yakmaktan bir kişiye 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi. Söke ilçesi: Gölbent Mahallesi'nde kimliksiz ve ruhsatsız benzin satan işletme personeline 2 bin 52 TL ceza uygulandı.

Gölbent Mahallesi'nde kimliksiz ve ruhsatsız benzin satan işletme personeline 2 bin 52 TL ceza uygulandı. Çine ilçesi: Akçaova Mahallesi'nde ruhsatsız kurusıkı tabanca bulunduran bir kişiye 8 bin 322 TL idari para cezası kesildi.

Aydın İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket eden şahıslara karşı denetimlerin süreceğini ve benzer ihlallerin önlenmesi için devam eden operasyonların devam edeceğini belirtti.