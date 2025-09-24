Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki spor salonuna düzenlenen kurşunlama olaylarının şüphelisi Yusuf G., Erzurum’da yakalandı. Aydın’a getirilerek adliyeye sevk edilen Yusuf G., kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olarak tutuklanabilir.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Mimarsinan ve Orta mahallelerinde bulunan aynı firmaya ait iki spor salonuna 21 ve 23 Ağustos’ta silahlı saldırılar düzenlendi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler üzerine şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda Devrim O., Ayaz Taş (27), Muhammet Can Taş (25) ve Samet Ağaç (25) gözaltına alındı. Ayaz Taş ve Samet Ağaç tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

2 Eylül'de bir spor salonunu kurşunlamıştı

2 Eylül’de, Orta Mahalle’deki spor salonunun yeniden kurşunlanması sonucu çete lideri olduğu iddia edilen Semih Bagana, Berzan Deli, Emir Can Y. (23) ve Muhammed Can T. (24) gözaltına alındı. Bagana tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Berzan Deli'nin serbest bırakılmasına itiraz eden savcılık, Deli'nin tekrar gözaltına alınmasını sağladı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Evinde yakalandı

2 Eylül’deki olayın şüphelileri, ağustos ayında düzenlenen saldırılarla ilgili Yusuf G. ile Muhammet Can Taş’ın isimlerini verdi. Polis, Yusuf G.’nin Erzurum’da saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yusuf G., Erzurum’daki evinde yakalanarak Aydın’a getirildi ve adliyeye sevk edildi.