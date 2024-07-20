Yangın, İstiklal Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi üzerindeki kuru temizleme dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

Alevler kısa sürede tüm binayı sararak büyük bir tehlike yarattı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan yok

Yangında ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Ancak yangın, iş yerini tamamen küle çevirerek büyük çapta maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için ekipler detaylı bir inceleme başlatıldı.