Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Turnuvada şampiyonluğu İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazanırken, Germencik Kaymakamlığı ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü ve Valilik ise dördüncü sırada yer aldı.

Final karşılaşmasıyla turnuva sona erdi

Efeler Atatürk Spor Salonu'nda 10 Temmuz'da başlayan müsabakalar, 24 Temmuz'da oynanan 3.'lük maçları ve final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuvaya katılan takımlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak, dostluk ve centilmenlik içerisinde mücadele etti.

Ödül töreniyle kupa ve madalyalar verildi

Turnuvanın bitiminde düzenlenen törende, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından takdim edildi. Törende konuşan yetkililer, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, sporcuların göstermiş oldukları üstün performans ve dostluk ruhundan ötürü takdirlerini dile getirdi.