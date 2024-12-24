Aydın'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, İncirliova ilçesinde karayolunu adeta göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı bölgede, yağmur suları yollarda birikerek trafiği olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış Aydın’ı vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kod uyarısı sonrasında Aydın’da etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren cadde ve sokakları su altında bıraktı. İncirliova ilçesinde Aydın-İzmir karayolu, aşırı yağış nedeniyle adeta bir gölete dönüştü.

Karayolunda yağmur suları birikti

İncirliova ilçesinin girişindeki Aydın-İzmir karayolu, dolan kanalların etkisiyle tamamen suyla kaplandı. Yolda biriken yağmur suları, ulaşımı olumsuz etkileyerek trafiğin aksamasına neden oldu.

Karayolları ekipleri müdahalede bulundu

Karayolları ekipleri, tıkanan giderleri açarak yolda biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Bu sayede, yolun açılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalar hızla sürdürüldü.