Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma tarafından TIR dorsesinde yapılan aramada 4 bin litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağlarının piyasa değerinin toplam 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri belirlenen adrese, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. TIR'a yüklenmiş 200 kolide 4 bin litre zeytinyağı ele geçirildi.

İncelemede zeytinyağlarının sahte olduğu tespit edildi. Toplam değeri 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen sahte zeytinyağlarına el konuldu. Jandarma, zeytinyağları satmak için Şanlıurfa'ya yola çıkmaya hazırlanan İ.S. (38) ve H.B.'yi (22) yakaladı.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapılarak Aydın Vergi Dairesi tarafından 600 bin TL ceza uygulandı.