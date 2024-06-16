Çine Kırkışık Mahallesi Ambarlık mevkiinde bugün saat 17.30 sıralarında makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangın Damlık mevkiine doğru büyümeye devam ediyor. Yangın nedeniyle Kırkışık Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın ve Muğla'dan çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangına havadan 4 yangın söndürme helikopteri ve 3 yangın söndürme uçağı ile havadan ve kara araçları ile karadan müdahale ediliyor.