Aydın’ın Efeler ilçesindeki Aytepe Mesire Alanı’nda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, saat 17.00 civarında fark edildi. Yangın ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve yangına müdahaleye başladı. Yangının geniş bir alana yayılmaması için ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bölgedeki ağaçlık alan risk altında

Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve bölgedeki ağaçlık alanlar büyük risk altında. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Olayın gelişimi ve yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.